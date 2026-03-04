Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

Moura concorre a Melhor Ator e celebra a relação de longa data com Ramos, seu padrinho de filho, que estará ao seu lado na premiação em 15 de março

Estadão Conteúdo
fonte

Lázaro Ramos celebra vitória de Wagner Moura (Reprodução Instagram)

Wagner Moura e Lázaro Ramos estarão juntos na cerimônia do Oscar em 15 de março. Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto e comentou sobre a amizade que mantém com Lázaro Ramos desde a juventude em Salvador.

Os dois atores se conheceram quando Wagner tinha 18 anos e Lázaro, 16. Em entrevista ao Letterboxd, Wagner Moura revelou que conheceu o ator ao assisti-lo no teatro e, em seguida, pediu para ser amigo de Lázaro Ramos. Ele descreveu Lázaro como "meu irmão".

Wagner Moura afirmou que, desde então, eles mantêm muita proximidade. Wagner é padrinho dos filhos de Lázaro e Lázaro é padrinho do filho de Wagner. Moura ainda complementou que Ramos "é um ator incrível, e um excelente ser humano".

Parcerias no cinema

O ator também expressou que sente falta de trabalhar com Lázaro Ramos. Os dois já atuaram juntos em filmes do cinema brasileiro, como Cidade Baixa (2005), Saneamento Básico, O Filme (2007) e Ó Paí, Ó (2007).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/OSCAR 2026/O AGENTE SECRETO/WAGNER MOURA/LÁZARO RAMOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POSIÇÃO

Pai de menina, Nicolas Prattes fala sobre educação e respeito ao comentar perfil de novo personagem

Durante coletiva da nova novela da Globo, o intérprete de Mirinho reflete sobre a formação dos homens e manifesta indignação sobre o crime contra jovem de 17 anos

04.03.26 10h18

PROCESSO

Susana Vieira é acionada na Justiça por dívida de taxa de lixo em Búzios

Atriz é alvo de execução fiscal por débito de mais de R$ 6 mil

04.03.26 9h48

ESPETÁCULO

João The Rocha apresenta solo ‘Perdoai Nossas Ofensas’ e transforma gírias nortistas em humor

Espetáculo será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, com ingressos à venda no Sympla

04.03.26 8h00

ATIVIDADES

Motins começa quarta-feira (04/03) e promove rodas de negócios e oficinas gratuitas, em Belém

Evento reúne profissionais e iniciantes entre o dias 4 e 7 de março com qualificação e articulação de mercado

03.03.26 18h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

CULTURA

Som do Pink Floyd ecoa ao piano no Theatro da Paz

Músico curitibano Bruno Hrabovsky se apresenta em Belém nesta quarta (4) interpretando canções da emblemática banda inglesa ao piano

04.03.26 8h00

ESPETÁCULO

João The Rocha apresenta solo ‘Perdoai Nossas Ofensas’ e transforma gírias nortistas em humor

Espetáculo será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, com ingressos à venda no Sympla

04.03.26 8h00

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda