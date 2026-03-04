Lázaro Ramos irá à premiação do Oscar com Wagner Moura

Wagner Moura e Lázaro Ramos estarão juntos na cerimônia do Oscar em 15 de março. Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto e comentou sobre a amizade que mantém com Lázaro Ramos desde a juventude em Salvador.

Os dois atores se conheceram quando Wagner tinha 18 anos e Lázaro, 16. Em entrevista ao Letterboxd, Wagner Moura revelou que conheceu o ator ao assisti-lo no teatro e, em seguida, pediu para ser amigo de Lázaro Ramos. Ele descreveu Lázaro como "meu irmão".

Wagner Moura afirmou que, desde então, eles mantêm muita proximidade. Wagner é padrinho dos filhos de Lázaro e Lázaro é padrinho do filho de Wagner. Moura ainda complementou que Ramos "é um ator incrível, e um excelente ser humano".

Parcerias no cinema

O ator também expressou que sente falta de trabalhar com Lázaro Ramos. Os dois já atuaram juntos em filmes do cinema brasileiro, como Cidade Baixa (2005), Saneamento Básico, O Filme (2007) e Ó Paí, Ó (2007).