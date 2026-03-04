Susana Vieira é acionada na Justiça por dívida de taxa de lixo em Búzios

A prefeitura de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, moveu uma ação de execução fiscal contra Sônia Maria Vieira Gonçalves, nome de batismo da atriz Susana Vieira. O processo, iniciado em 15 de janeiro de 2026, refere-se a uma dívida de R$ 6.110,40 relativa ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e à taxa de coleta de lixo.

Os débitos estão vinculados a um imóvel de propriedade da contribuinte localizado no bairro de Manguinhos e correspondem aos exercícios fiscais de 2023 e 2024. A cobrança judicial fundamenta-se em uma Certidão de Dívida Ativa (CDA), documento que registra o débito após o encerramento do prazo para pagamento voluntário.

VEJA MAIS

No texto da ação, o município solicita a citação da proprietária para que a quantia seja quitada em um período de cinco dias ou para que seja apresentada uma garantia ao juízo. Em caso de ausência de pagamento, a petição da prefeitura prevê o bloqueio de ativos em contas bancárias e a busca por veículos ou outros bens patrimoniais para a satisfação do valor devido aos cofres públicos.

Este imóvel em Búzios já havia sido objeto de noticiários em 2024 devido a pendências financeiras registradas entre os anos de 2018 e 2020. O histórico da atriz no contexto do serviço de limpeza urbana inclui sua participação no desfile da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio em 2014, na Marquês de Sapucaí, data em que ocupou o posto de rainha de bateria e interagiu com os funcionários da companhia de limpeza durante a concentração do evento.