Susana Vieira reclama de queda do salário na Globo

A atriz Susana Vieira reclamou do salário que recebe da TV Globo. A declaração foi feita em um vídeo publicado por fãs nas redes sociais, onde a veterana revelou que seus rendimentos caíram nos últimos anos.

Em sua fala, a artista descreveu a situação. "O salário da Globo era aqui gesticulando com uma das mãos ao alto. Devido aos últimos movimentos todos da Terra, ao aquecimento global e aos patatis e aos patatás, deu uma grande diminuída", afirmou Susana Vieira.

Apesar da redução, a atriz manteve o bom humor, completando: "mas quem é rainha nunca perde a majestade". Susana é uma das poucas que ainda possui um contrato vitalício com a emissora.

Contrato vitalício e renovação

A TV Globo tem mudado sua política, preferindo fechar acordos por trabalho e não mais pelo passe completo de seus artistas. Contudo, além de Susana Vieira, nomes como Fernanda Montenegro, Carlos Vereza e Mauro Mendonça fazem parte do grupo de atores com contratos de longa duração.

O contrato de Susana Vieira foi renovado em 2024. Na ocasião, a atriz expressou gratidão. "Globo me deu esse presente. É muito agradecimento. Eu fiz a TV Globo", declarou ela na época da renovação.