João The Rocha apresenta solo ‘Perdoai Nossas Ofensas’ e transforma gírias nortistas em humor

Para quem ouve pela primeira vez, a pergunta “O cavalo mordeu tua cabeça?” pode causar estranhamento. Fora do Pará, a frase tende a ser interpretada como exagero ou ofensa. No estado, porém, é apenas uma expressão popular usada para questionar, de forma descontraída, uma ideia considerada sem sentido. Essa diferença de percepção é o ponto de partida do novo solo de João The Rocha, intitulado “Perdoai Nossas Ofensas”.

O humorista volta a se apresentar em Belém no próximo domingo (8), no Teatro Margarida Schivasappa. No palco, ele explora como o linguajar nortista é recebido em outras partes do país. Os ingressos estão à venda online no Sympla.

Segundo ele, o título do espetáculo faz referência a um trecho da oração do Pai Nosso e dialoga com memórias de sua infância. “Eu até brinco falando que a gente cresce acreditando, por exemplo, quando falam que Jesus era de Belém. Desde criança, quando era moleque, eu não entendia, eu pensava que ele era paraense”, conta aos risos.

Gírias do Pará no centro do stand-up

O humorista afirma que seu objetivo no palco é falar ‘da forma mais nortista possível’, incorporando gírias e expressões populares. “O show se trata muito disso, sobre como a gente chega em outro estado, vê uma cultura diferente e como eles nos enxergam. Muitas das vezes, enxergam algo que para a gente é normal como ofensa”, disse.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, João The Rocha vem se destacando nacionalmente, além das apresentações dentro e fora do estado, com vídeos de humor, músicas e batalhas de rima.

Ao falar sobre possíveis episódios de preconceito, ele afirma acreditar que já tenha enfrentado situações desse tipo, mas diz que nunca reagiu com confronto. “Se eu já sofri algum preconceito, acredito que sim, porém eu nunca liguei, nem rebati, nem me ofendi”, declara.

Para ele, a própria maneira direta de falar do nortista cria uma espécie de resistência. “Eu falo sempre que ninguém consegue ofender tanto quanto o nortista”, acrescenta, explicando que sua resposta é transformar essas experiências em piada, material que compõe o espetáculo.

João defende que o humor pode funcionar como ferramenta de reflexão. “Acredito que o humor tem justamente esse papel de tentar mostrar da melhor forma, muitas das vezes, os problemas que estão escondidos ou que passam despercebidos”, afirma.

Humor com reflexão

Ele destaca que cabe ao humorista apresentar, de maneira didática, questões enfrentadas por brasileiros de diferentes regiões. “As piadas giram em torno disso, sobre a melhor forma de mostrar uma rotina que muitas vezes é difícil, cansativa, triste e até tida como ofensiva”, diz.

O novo solo já circulou pelo Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina e São Paulo. Segundo o comediante, a recepção tem se tornado cada vez mais ampla.

“O público que muitas das vezes era só nordista agora está cada vez mais diversificado. Acredito que a mensagem está sendo passada e que a forma como a gente fala está ficando cada vez mais globalizada”, diz.

O artista observa ainda que, em algumas apresentações fora do Norte, encontra paraenses que vivem há muitos anos longe do estado. Para ele, o espetáculo também se transforma em uma forma de reconexão cultural.

“Acho que as melhores plateias são aquelas que assistem com saudade da sua cultura. Quando vou, por exemplo, a Santa Catarina e encontro pessoas que estão há 10, 20 anos sem voltar ao Pará, é uma forma de se reconectar com as suas raízes”, afirma.

AGENDE-SE!

João The Rocha apresenta 'Perdoai Nossas Ofensas'

Data: Domingo, 8 de março;

Horário: às 20h30;

Local: Teatro Margarida Schivasappa;

Ingresso no Sympla.