Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fernanda Torres e Walter Salles entrevistam Wagner Moura e Kleber Mendonça; veja conversa

Estadão Conteúdo

A campanha de O Agente Secreto ao Oscar 2026 está na reta final, mas recebeu um apoio importante na tarde desta quinta-feira, 5. A atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, filme que trouxe ao Brasil o primeiro Oscar de Filme Internacional, participaram de um bate-papo com o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho para promover o longa brasileiro.

Wagner Moura critica Bolsonaro em entrevista a Jimmy Kimmel e cita possível discurso no Oscar O primeiro trecho da conversa, em que os artistas falam sobre o Brasil e a identidade nacional de seus cidadãos, foi divulgado na página do Instagram de O Agente Secreto voltada ao público dos Estados Unidos. Outros trechos da entrevista devem ser divulgados nos próximos dias.

"É sempre complicado explicar o que diabos é o Brasil. E então, de repente, nós temos dois filmes concorrendo ao Oscar que significam algo para o mundo", comentou a atriz, antes de perguntar aos colegas o que tocou o público internacional em ambas as produções.

"A chave do sucesso, algo que une Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, é que lidamos com tempos difíceis na política e na sociedade, mas ainda mantemos um lado alegre em ambos os filmes", afirmou Mendonça Filho.

"Há algo que diferencia O Agente Secreto", pontuou Salles. "O filme mudou a nossa própria percepção sobre a nossa identidade, do melhor jeito possível. O filme é tão polifônico e multifacetado que entendemos que podemos ser maiores do que imaginávamos", argumentou o diretor.

"De repente, estamos abraçando a cultura do nordeste e estamos orgulhosos disso enquanto brasileiros. Isso está sendo sentido fora do Brasil", continuou Salles. Para o cineasta, o longa conseguiu mostrar novas facetas e culturas nacionais para o restante do mundo.

Para Moura, a criação da identidade por meio da cultura é especialidade do cinema norte-americano. "É lindo conseguirmos fazer isso também, não somente para o exterior, mas também para nós mesmos", finalizou o ator.

O Oscar ocorre ainda este mês, no dia 15 de março. O longa brasileiro está indicado em quatro categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Escalação de Elenco -, e tem fortes chances de vencer a categoria internacional. O seu grande rival na categoria é Valor Sentimental, do norueguês Joachim Trier.

Assista à entrevista clicando aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OSCAR 2026/WAGNER MOURA/WALTER SALLES/KLEBER MENDONÇA/FERNANDA TORRES/ENTREVISTA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTES

Profissionais das artes analisam rumos da carreira e profissionalização em encontro em Belém

O projeto MAMN reúne especialistas para orientar fazedores de cultura locais sobre o uso de ferramentas digitais e geração de renda no setor

05.03.26 14h29

VARIEDADES

Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página

05.03.26 10h41

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

fogo no parquinho

Jonas entra em crise após retorno de Breno ao BBB 26: 'Onde é que eu enfio a minha cara?'

Com o retorno, o modelo concluiu que seu grupo está enfraquecido, e acabou ficando bastante desanimado

05.03.26 13h17

REALITY SHOW

BBB 26: o que Breno descobriu durante o período em que ficou no quarto secreto?

Durante o período isolado dos demais participantes, ele convidou Juliano Floss para dividir parte da dinâmica

05.03.26 10h43

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (05/03)?

O filme “Annie" vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

05.03.26 11h00

O que aconteceu com a mãe de Ana Paula Renault, do BBB 26?

05.03.26 12h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda