Oscar: O Agente Secreto’é o indicado a Melhor Filme mais bem avaliado pela crítica

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é a produção mais bem avaliada pela crítica entre os indicados ao Oscar 2026. Um ranking do site Rotten Tomatoes aponta 98% de aprovação para o longa brasileiro.

Esta é a maior porcentagem registrada entre os dez filmes que concorrem à principal categoria da premiação. O Agente Secreto se destaca como o favorito da crítica especializada.

Além da indicação para Melhor Filme, a produção brasileira também concorre em outras categorias importantes, como Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco. A cerimônia de entrega dos prêmios Oscar está agendada para 15 de março.

Os filmes mais bem avaliados no Oscar 2026

O Agente Secreto , 98% de aprovação

, 98% de aprovação Pecadores, 97% de aprovação

Valor Sentimental, 96% de aprovação

Sonhos de Trem, 94% de aprovação

Uma Batalha Após a Outra, 94% de aprovação

Marty Supreme, 93% de aprovação

Bugonia, 88% de aprovação

Hamnet, 86% de aprovação

Frankestein, 85% de aprovação

F1: O Filme, 82% de aprovação