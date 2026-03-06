Oscar: O Agente Secreto’é o indicado a Melhor Filme mais bem avaliado pela crítica
Além de Melhor Filme, a produção brasileira é indicada às categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco
O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é a produção mais bem avaliada pela crítica entre os indicados ao Oscar 2026. Um ranking do site Rotten Tomatoes aponta 98% de aprovação para o longa brasileiro.
Esta é a maior porcentagem registrada entre os dez filmes que concorrem à principal categoria da premiação. O Agente Secreto se destaca como o favorito da crítica especializada.
Além da indicação para Melhor Filme, a produção brasileira também concorre em outras categorias importantes, como Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Elenco. A cerimônia de entrega dos prêmios Oscar está agendada para 15 de março.
Os filmes mais bem avaliados no Oscar 2026
- O Agente Secreto, 98% de aprovação
- Pecadores, 97% de aprovação
- Valor Sentimental, 96% de aprovação
- Sonhos de Trem, 94% de aprovação
- Uma Batalha Após a Outra, 94% de aprovação
- Marty Supreme, 93% de aprovação
- Bugonia, 88% de aprovação
- Hamnet, 86% de aprovação
- Frankestein, 85% de aprovação
- F1: O Filme, 82% de aprovação
