O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Ivete Sangalo fará show em festa do reality após passar por cirurgia

Ivete Sangalo sofreu uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro

Estadão Conteúdo
fonte

A cantora tranquilizou os fãs dizendo que agora passa bem. (Foto: Reprodução/ Instagram | @ivetesangalo)

Ivete Sangalo está confirmada como atração no BBB 26. Após passar por uma cirurgia, a cantora se apresenta na casa mais vigiada do país ainda neste sábado, 7.

A apresentação acontece menos de uma semana após a artista passar pela operação, que aconteceu no último domingo, 1º.

Acidente e cirurgia de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo sofreu uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro, que levou à fratura de dois ossos em seu rosto. O acidente aconteceu quando a artista teve um desmaio e, após o ocorrido, Sangalo descobriu que possui uma predisposição para a condição.

Inicialmente atendida em Salvador, ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde realizou a cirurgia corretiva.

Cultura
