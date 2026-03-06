BBB 26: Ivete Sangalo fará show em festa do reality após passar por cirurgia
Ivete Sangalo sofreu uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro
Ivete Sangalo está confirmada como atração no BBB 26. Após passar por uma cirurgia, a cantora se apresenta na casa mais vigiada do país ainda neste sábado, 7.
A apresentação acontece menos de uma semana após a artista passar pela operação, que aconteceu no último domingo, 1º.
Acidente e cirurgia de Ivete Sangalo
Ivete Sangalo sofreu uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro, que levou à fratura de dois ossos em seu rosto. O acidente aconteceu quando a artista teve um desmaio e, após o ocorrido, Sangalo descobriu que possui uma predisposição para a condição.
Inicialmente atendida em Salvador, ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde realizou a cirurgia corretiva.
