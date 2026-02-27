Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Liniker se declara ao Pará e cita a Ilha do Marajó como inspiração de sua música nova

Cantora publicou fotos no Estado e contou como o arquipélago inspirou a música “Charme”

Hannah Franco
fonte

Liniker se declara ao Pará e cita Marajó como inspiração de Charme. (Reprodução/Instagram)

A cantora Liniker publicou, nesta sexta-feira (27), uma declaração ao Pará em seu perfil nas redes sociais. No texto, a artista compartilhou lembranças de suas passagens pelo estado e revelou como o arquipélago do Marajó foi uma das principais inspirações para a música “Charme”, recém lançada .

Na publicação, Liniker destacou a relação construída com a região e mencionou a experiência de atravessar a Baía do Marajó como parte marcante de seu processo criativo.

VEJA MAIS

image Liniker aparece em fotos com namorado paraense durante Marujada em Bragança; veja
Socioambientalista Kildren Pantoja compartilhou momentos da viagem ao lado da cantora

image Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém
Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

“Escrever e produzir essa canção foi uma das coisas mais deliciosas de 2025. Somente quem já atravessou as águas da Baía do Marajó sabe o encanto que é se deparar com aquela quantidade de água e de vida. Desde a primeira vez em que tive essa experiência, eu já sabia que aquela travessia seria comum e constante na minha vida”, escreveu.

Segundo a artista, foi no Marajó que teve início o processo de criação do álbum sucessor de “Caju”, trabalho lançado em 2024 e que marcou uma fase importante de sua carreira. A cantora não detalhou o novo projeto, mas reforçou a ligação afetiva com o território paraense.

Além do texto, Liniker compartilhou imagens registradas durante viagens ao Estado. As fotos mostram momentos na praia, a bandeira do Pará, búfalos, a corda do Círio e paisagens ribeirinhas.

Em 2026, Liniker realiza a turnê de despedida do álbum “Caju”, intitulada “Bye Bye Caju”. Entre as cidades confirmadas está Belém, que recebe o show no dia 19 de setembro, no Espaço Náutico.

A nova série de apresentações marca o encerramento do ciclo do disco lançado em 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liniker

caju

Marajó
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

ROMANCE

BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'

Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder

27.02.26 8h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena

Mais cedo, os participantes haviam mencionado o "esporro"

27.02.26 8h52

SEPARADOS?

João Lucas abre o jogo sobre suposto fim de casamento com Sasha Meneghel: 'Distante'

Nas mídias sociais, alguns fãs do casal notaram que os dois não estariam "tão próximos" como antigamente

27.02.26 17h36

CELEBRIDADES

Dona Onete dá entrada em hospital de Belém; equipe informa que cantora já apresenta melhora

A assessoria da artista paraense usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para comunicar fãs da internação

27.02.26 17h00

ROMANCE

BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'

Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder

27.02.26 8h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda