Liniker se declara ao Pará e cita a Ilha do Marajó como inspiração de sua música nova

A cantora Liniker publicou, nesta sexta-feira (27), uma declaração ao Pará em seu perfil nas redes sociais. No texto, a artista compartilhou lembranças de suas passagens pelo estado e revelou como o arquipélago do Marajó foi uma das principais inspirações para a música “Charme”, recém lançada .

Na publicação, Liniker destacou a relação construída com a região e mencionou a experiência de atravessar a Baía do Marajó como parte marcante de seu processo criativo.

“Escrever e produzir essa canção foi uma das coisas mais deliciosas de 2025. Somente quem já atravessou as águas da Baía do Marajó sabe o encanto que é se deparar com aquela quantidade de água e de vida. Desde a primeira vez em que tive essa experiência, eu já sabia que aquela travessia seria comum e constante na minha vida”, escreveu.

Segundo a artista, foi no Marajó que teve início o processo de criação do álbum sucessor de “Caju”, trabalho lançado em 2024 e que marcou uma fase importante de sua carreira. A cantora não detalhou o novo projeto, mas reforçou a ligação afetiva com o território paraense.

Além do texto, Liniker compartilhou imagens registradas durante viagens ao Estado. As fotos mostram momentos na praia, a bandeira do Pará, búfalos, a corda do Círio e paisagens ribeirinhas.

Em 2026, Liniker realiza a turnê de despedida do álbum “Caju”, intitulada “Bye Bye Caju”. Entre as cidades confirmadas está Belém, que recebe o show no dia 19 de setembro, no Espaço Náutico.

A nova série de apresentações marca o encerramento do ciclo do disco lançado em 2024.