Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Roteiristas de 'Friends' e 'La Casa de Papel' virão ao Brasil para o Rio2C

A oitava edição do encontro de criatividade terá também ícones da música

Estadão Conteúdo
fonte

O prêmio do concurso inclui café com o elenco no estúdio de televisão Central Perk em Los Angeles, (Divulgação)

Adam Chase, roteirista e produtor da série Friends, e Javier Gómez Santander, roteirista e produtor de La Casa de Papel, vêm ao Brasil neste mês para participar do Rio2C, evento anual voltado para o mercado audiovisual que acontece de 26 a 31 de maio, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes.

A oitava edição do encontro de criatividade terá também ícones da música como João Gomes, Alcione e Zeca Pagodinho, além de Fábio Porchat, Regina Casé e a vencedora do Pulitzer Robin Givhan.

Desta vez, o Rio2C trará o tema "Code of Meaning" (Código de Sentido). Segundo comunicado oficial do evento, a proposta é convidar os criadores, artistas, cientistas, comunicadores, educadores e líderes se perguntarem: por que e para quem criamos?

"Criar hoje é, acima de tudo, assumir responsabilidade sobre o mundo que estamos ajudando a construir", pontua Rafael Lazarini, idealizador do Rio2C.

Chase, que também trabalhou em séries como Mom e The Crazy Ones, vai participar do painel Laboratórios do Humor Universal, ao lado de Porchat. Os dois irão conversar sobre os limites do humor na era das redes sociais e o poder transversal da piada em ambientes multiculturais.

Já Santander irá falar sobre como transformar tensão e drama em engajamento coletivo, e promete compartilhar detalhes de seu processo criativo para estruturar personagens que se tornaram figuras marcantes da cultura pop, a partir do sucesso global da série espanhola da Netflix.

"Nunca tivemos acesso a tanta informação e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil encontrar sentido. Em uma era de algoritmos e IA generativa, o maior diferencial humano continua sendo a capacidade de imaginar e atribuir significado. O Rio2C propõe esse espaço de reflexão", sugere Lazarini.

A programação completa está disponível no site oficial em www.rio2c.com/.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RIO2C 2026/ROTEIRISTAS/FRIENDS/LA CASA DE PAPEL/PARTICIPAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Crocodilo será cenário de cenas do novo filme estrelado por Marcus Majella, diz aparelhagem

Segundo o post feito pela aparelhagem, o público poderá participar da ambientação das cenas que farão parte do longa

02.03.26 18h17

MODA

Modelo Luana Guimarães é a única brasileira desfilando para a Bottega Veneta em Milão

Brasileira já desfilou para a Loewe, além de somar trabalhos para Diesel, Lacoste e Zimmermann

02.03.26 12h29

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

QUEDA DE VEVETA

Após realizar show com olho roxo, Ivete Sangalo passa por cirurgia de 7 horas

A artista revelou que o acidente pode ter sido motivado por uma desidratação que a fez desmaiar no banheiro de casa

02.03.26 15h08

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda