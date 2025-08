Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; saiba o que é e os sintomas

O cantor internacional Justin Timberlake, 43 anos, revelou nesta quinta-feira (31) que foi diagnosticado com a doença de Lyme, uma infecção transmitida pela picada de carrapatos contaminados. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do artista, que aproveitou para desabafar sobre o impacto da doença em sua saúde e a difícil decisão de seguir com a turnê.

“Sim, estou com a doença de Lyme. Estou lidando com isso da melhor forma possível”, escreveu Timberlake, sem detalhar quando recebeu o diagnóstico ou quais sintomas vem enfrentando. “Não digo isso para que vocês sintam pena, mas para jogar luz sobre o que venho enfrentando nos bastidores. Se você já passou por essa doença ou conhece alguém que passou, então você sabe”, completou.

"Tive que tomar uma decisão pessoal: parar com as turnês? Ou continuar e encontrar uma forma de lidar? Decidi que a alegria de estar no palco compensa muito mais do que o estresse físico passageiro. Estou muito feliz por ter continuado", continuou.

"Não há mesmo como colocar em palavras o que é estar no palco e compartilhar a experiência da música ao vivo com vocês. É uma vibração com uma frequência incomparável. Sagrada para mim. Honestamente, não sei o que o futuro me reserva no palco, mas vou sempre valorizar essa fase! E todas as anteriores! Para mim, isso é lendário", concluiu.

Além de Justin Timberlake, outras celebridades como Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid, Kelly Osbourne e Shania Twain também foram diagnosticadas com a doença de Lyme.

Justin Bieber, por exemplo, revelou em 2020 que sofre da condição e chegou a adiar shows em 2022 devido aos sintomas debilitantes. Já Avril Lavigne afirmou que precisou interromper sua carreira por cinco anos após o diagnóstico em 2015.

O que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme é uma infecção causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida pela picada de carrapatos contaminados. A bactéria se instala no organismo quando o carrapato permanece fixado na pele por pelo menos 24 horas. Os sintomas iniciais costumam incluir uma mancha vermelha circular que cresce ao redor do local da picada, além de febre, dores musculares e fadiga intensa.

Se não tratada adequadamente, a doença pode se espalhar pelo corpo, causando complicações neurológicas, cardíacas e articulares.

A doença de Lyme está presente em diversas regiões do mundo, com maior incidência nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A melhor forma de prevenção é evitar áreas infestadas por carrapatos, usar roupas protetoras e fazer inspeções frequentes na pele após atividades ao ar livre.

Quais são os sintomas mais comuns?

Mancha vermelha em formato circular (eritema migratório)

Febre e calafrios

Dores musculares e articulares

Fadiga intensa

Dor de cabeça e rigidez na nuca

Inchaço dos gânglios linfáticos

Em caso de suspeita, o ideal é um médico para diagnóstico e tratamento precoce, garantindo melhor prognóstico e evitando complicações.