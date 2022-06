Doença de Lyme tem cura? Saiba o que é e quais os sintomas do problema que afeta Justin Bieber

O cantor Justin Bieber pegou seus fãs de surpresa, na última quarta-feira (8), ao anunciar que iria adiar os próximos três shows da turnê "Justice World Tour" por problemas de saúde. Apesar de não especificar a Doença de Lyme como causa do adiamento, o artista já havia divulgado que sofria com a enfermidade em 2020, e alegou no comunicado feito aos fãs que sua doença estava piorando. Pensando nisso, o Oliberal.com explica o que é a Doença de Lyme, os sintomas e tratamento. Confira:

O que é a Doença de Lyme?

A Doença de Lyme é uma efermidade causada por uma bactéria chamada Borrelia Burgdorferi, transmitida pela picada do carrapato. Ela pode afetar todos os sistemas do corpo humano, mas se torna ainda mais grave quando acomete o sistema nervoso central.

Quais são os sintomas da Doença de Lyme?

A doença costuma iniciar com uma simples lesão na pele, mas tende a continuar com sintomas semelhantes a uma virose, como dor de cabeça, febre, cansaço e dor nas articulações. Caso o tratamento não seja iniciado imediatamente, complicações como artrite, sintomas neurológicos, meningite e problemas de coração podem surgir.

Como é feito o tratamento da Doença de Lyme?

O uso de antibióticos é recomendado pelos médicos para tratar a doença de Lyme, porém, alguns pacientes podem permanecer com uma dor crônica nas articulações. Nesse caso, é recomendado sessões de fisioterapia para recuperar a mobilidade e desempenhar as atividades do dia a dia sem sentir dor.

Outros famosos com a Doença de Lyme

Bella Hadid e Avril Lavigne são uma das famosas acometidas pela Doença de Lyme. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Apesar de ser rara no Brasil, a Doença de Lyme é muito frequente nos Estados Unidos e acomete famosos como a cantora Avril Lavigne e a modelo Bella Hadid. Recentemente, Avril declarou que parou a carreira durante cinco anos para fazer o tratamento contra a enfermidade. "Eu passei os últimos anos em casa doente lutando contra a Doença de Lyme. Estes foram os piores anos da minha vida enquanto eu passava por batalhas físicas e emocionais", contou.

Já a modelo Bella Hadid revelou que sente fortes dores nas articulações e costuma postar fotos durante o tratamento intravenoso. Bella praticava hipismo e era atleta confirmada nas Olimpíadas de 2016, mas parou de competir após o diagnóstico.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)