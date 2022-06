Gretchen grava clipe no centro comercial de Belém

A cantora Gretchen movimentou o centro comercial de Belém, na manhã desta quinta-feira (9), na gravação do clipe do seu novo trabalho. Acompanhada do marido, o músico paraense Esdras de Souza, e um elenco jovem, a gravação ocorreu na rua Santo Antonio, esquina com a avenida Presidente Vargas, bairro da Campina. O vídeo foi compartilhado pelo jornalista Christian Emanoel, em seu Instagram.

No vídeo é possível ver a cantora ao lado do marido dançando. A "bike som" - bem conhecida pelos paraenses - também compõe o clipe, junto com os dançarinos, que usam cores vibrantes.

Confira o vídeo completo:

O look da cantora foi criado pelo estilista Rodolfo Gomes, que também é estilista do Festival de Parintins. Em sua conta oficial no Instagram, Gretchen agradeceu Rodolfo.

