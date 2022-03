Covid pode ter causado coágulo no cérebro de mulher de Justin Bieber

A esposa do astro Justin Bieber, a modelo Hailey Bieber, foi internada em regime de urgência em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 10. A jovem de 25 anos contou no Instagram que foi socorrida após apresentar sintomas de derrame cerebral, mas os exames realizados durante a internação confirmaram o diagnóstico de um coágulo no órgão.

VEJA MAIS

Novas informações reveladas nesta segunda-feira, 14, dão conta que o quadro seria sequela da covid-19. O cantor testou positivo para a doença por volta do dia 20 de fevereiro. Ele apresentou sintomas leves da síndrome, mas adiou o show que faria em Las Vegas.

Fontes revelaram ao site People que o cantor está muito abalado e mal consegue dormir. Enquanto a modelo tem dito que não quer "ninguém se preocupando com ela, mas foi uma situação assustadora para os dois (ela e Justin Bieber)".