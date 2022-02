Tiroteio marca festa com famosos no pós-show de Justin Bieber

Uma festa com várias celebridades realizada após um show do cantor Justin Bieber, na noite de ontem nos Estados Unidos, foi marcada por briga e um tiroteio na frente do clube em que era realizada, em Los Angeles.

Na lista de convidados, nomes como Leonardo DiCaprio, Drake, Tobey Maguire eram esperados. Quatro pessoas ficaram feridas. As informações são do site TMZ. De acordo com o portal, os rappers Kodak Black, Gunna e Lil Baby estavam conversando e sorrindo do lado de fora, quando a confusão foi iniciada. A polícia local informou que Kodak teria socado uma pessoa e, posteriormente, cerca de 10 tiros foram disparados