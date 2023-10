Britney Spears revela que ficou grávida de Justin Timberlake e fez aborto

Britney Spears revelou em sua biografia, "The Woman in Me", que ficou grávida de Justin Timberlake no final de 2000. No entanto, o casal concordou em fazer um aborto. A cantora, que está prestes a lançar o livro, disse que Timberlake não estava feliz com a gravidez. "Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu Spears. Os dois começaram a namorar em 1999, quando ela tinha 17 anos e ele 21. O casal ficou junto até 2002.

A cantora se tornou mãe no segundo casamento, com Kevin Federline, de dois meninos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17.

A revelação de Spears sobre o aborto causou comoção nas redes sociais. Muitos fãs ficaram chocados com a notícia, enquanto outros apoiaram a cantora por compartilhar sua história. Timberlake ainda não se pronunciou sobre a revelação.

Ex-namorado está "desesperado"

Em maio, o site Radar Online revelou que Timberlake estaria "desesperado" por uma cópia antecipada do livro de Spears. Segundo o site, o cantor teme que a ex-namorada exponha seus segredos nas páginas da publicação.

O livro de Spears, "The Woman in Me", será lançado no dia 24 de outubro e surge quase dois anos após a cantora ter sido liberta de sua tutela ordenada pelo tribunal, que vigorava há 13 anos.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com