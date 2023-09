Britney Spears choca a web ao dançar de biquíni e com facas; vídeo

A sanidade e bem-estar da cantora pop, Britney Spears, voltou a ser questionada na internet em nova aparição nas redes sociais, nesta terça-feira (26). Isso porque a loira gravou um vídeo só de biquini e usando facas. A performace deixou os fãs preocupados, principalmente com o histórico de abuso com bebidas alcoólicas e drogas. Veja!

Embora não seja a primeira artista a incorporar elementos arriscados mas apresentações, Britney não parece se preocupar com possíveis acidentes com os utensílios. A cantora explicou os motivos na legenda: 'Comecei a brincar na cozinha com facas hoje. Não se preocupe, eles NÃO são facas verdadeiras!!!".

Desde que conquistou a "liberdade" judicial contra o próprio pai, a artista tem se envolvido em aparições peculiares. Dessa vez, Britney tranquilizou: "O Halloween é em breve".