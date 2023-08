Sam Asghari alega ter sido agredido por Britney Spears enquanto dormia

Sam Asghari alegou ter sido vítima de agressão por parte de Britney Spears. A informação veio logo após a notícia do suposto divórcio. Ao site TMZ, Sam relata que costumava expressar insatisfação em relação ao uso de força física por parte da cantora, alegando ter sido atingido vítima de um soco enquanto estava dormindo.

Segundo fontes do site norte-americano, o incidente teria ocorrido no início do ano, período em que Sam foi fotografado com um olho roxo. Uma fonte declarou: "Sam não retaliou, mas ficou em choque". Além disso, a mesma fonte revelou ao TMZ que o modelo estava preocupado com o fato de que Britney demonstrava fascinação por facas e costumava deixar objetos afiados ao redor da casa, inclusive no quarto do casal. "Britney estava paranoica, achando que alguém poderia atacá-la e ela sentia que precisava das facas como medida de proteção", explicou.

Divórcio em Pauta

Há indícios de que a cantora Britney Spears está buscando o divórcio de Sam Asghari. Fontes ligadas ao site rapaz já teria deixado a residência após um grande conflito, originado por rumores de que Britney teria abandonado o marido. "É apenas uma questão de tempo até que Sam inicie o processo de divórcio."

Sobre o relacionamento entre Britney Spears e Sam Asghari

O relacionamento entre Sam e Britney teve início em 2016, com o casamento ocorrendo somente em setembro de 2021, em uma cerimônia discreta realizada em Thousand Oaks.