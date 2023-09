Nora diz que Cher contratou homens para sequestrar o próprio filho

A cantora Cher foi acusada de mandar sequestrar o seu filho caçula Elijah Blue Allman. Documentos judiciais recém-revelados trazem essa grave acusação contra a cantora. De acordo com eles, Cher contratou alguns homens para cometer o crime quando o seu filho estava em um hotel de Nova York. A informação faz parte do depoimento da ex-nora da artista, Marieangela King.

No relato realizado no Tribunal de Los Angeles em novembro passado, Marieangela disse que ela e Allman estavam juntos na ocasião, quando quatro homens invadiram o quarto do hotel, quando o casal tentava uma reaproximação.

Allman pediu o divórcio da então companheira em 2021.

Os dois passaram 12 dias juntos antes de Allman ser levado pelos homens no dia 30 de novembro de 2022, data em que o casal fazia aniversário de casamento. “Atualmente não tenho conhecimento do bem-estar ou do paradeiro do meu marido”, escreveu ela na declaração assinada em 4 de dezembro de 2022. “Estou muito preocupada com ele. Um dos quatro homens que o levaram me disse que eles foram contratados pela mãe do peticionário”, diz o documento obtido pelo New York Post.

Marieangela afirma ainda, que acredita que o companheiro estaria incomunicável em uma clínica de tratamento não revelada. “Entendo os esforços de sua família para garantir que ele esteja bem e quero o que é melhor para meu marido”, disse ela no comunicado divulgado pela primeira vez pelo Daily Mail.

Fontes afirmam que, já em 2023, Allman morou por cerca de seis meses no hotel Chateau Marmont em West Hollywood, antes de voltar recentemente para a reabilitação.

Os funcionários do hotel, alarmados pela aparência do rapaz, teriam entrado em contato com Cher, disseram fontes ao Daily Mail. “Praticamente todas as manhãs e tardes, Elijah podia ser visto na calçada em frente ao hotel, encostado na parede ou sentado na calçada fumando”, afirmou. "Ele parecia exausto e bagunçado, como se fosse um sem-teto vivendo nas ruas”, completou.

A cantora contratou uma pessoa para vigiar e cuidar do caçula, mas isso não impediu que o rapaz fosse encontrado caído de bruços e inconsciente na calçada em frente à entrada do hotel, informou o Daily Mail.

Elijah e Cher têm um relacionamento conturbado, muito por causaa do vício do rapaz e pela desaprovação da estrela em relação a seu antigo casamento. O filho da diva pop com o roqueiro Greg Allman, também é músico e já admitiu publicamente a dificuldade de lidar com a dependência química.