Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação no Rio de Janeiro

Em comunicado enviado para a imprensa, os advogados de Diego Gasques, o 'Alemão', campeão do BBB 7, disseram que o empresário foi internado em uma clínica de reabilitação. A informação foi postada no fim da tarde de hoje (26), no perfil de Jeffrey Chiquini no Instagram. O profissional é quem está cuidando da assessoria jurídica do ex-brother desde o momento em que ele foi preso.

Confira a nota na íntegra:

"Caso Diego Alemão.

Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação.

Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido.

Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas.

Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos.

Jeffrey Chiquini - Advogado de Diego Gasques"

Diego deu entrada na clínica de reabilitação poucas horas depois de ter deixado a 12º DP, localizada em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (26). O ex-BBB foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta madrugada, no Leblon.

Diego Alemão deixa delegacia no Rio de Janeiro. (Fotos: JC Pereira / AgNews)

Ao gshow, o representante de Diego Alemão informou que a fiança paga por Alemão foi de R$ 4 mil.

"Eu tenho uma arma não municiada. Estava embaixo do carro. Eu já tenho (a arma) há anos, registrada. Está tudo bonitinho", disse o ex-brother na saída da DP.

Entenda

A Polícia Militar, equipes do batalhão do Leblon, foram chamadas devido ao comportamento de um homem "aparentemente alterado". Quando as viaturas chegaram na região, Diego Alemão já tinha deixado o local de táxi. O carro foi perseguido, interceptado pela polícia e durante a revista, os policiais encontraram uma arma de fogo e oito munições escondidas no banco de trás.

Diego Alemão foi preso em flagrante.

Em março deste ano, o ex-BBB já havia sido condenado por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba. Essa condenação faz referência ao caso aconteceu em abril de 2020, quando Alemão chegou a ser preso em flagrante. Ele foi solto um dia depois após pagar fiança de R$ 7 mil.