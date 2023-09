Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro

Diego Bissolotti Gasques, o Diego Alemão, vencedor da sétima edição do Big Brother Brasil (BBB), foi preso na madrugada desta terça-feira (26), por porte ilegal de armas. Ele estava com um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre.

O que aconteceu

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que equipes do 23º BPM, no Leblon, foram chamadas para verificar a presença de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema.

Quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, testemunhas informaram que o homem pegou um táxi e seguiu no sentido Barra da Tijuca.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, as equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira. Durante revista, a arma e as munições foram encontradas pelos policiais escondidas sob o banco de trás do carro.

Fiança

O ex-BBB foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde foi estipulada uma fiança de R$ 4 mil.