Após deixar delegacia, ex-BBB Alemão acusa Bruno de Luca de deixar Kayky Brito com 'cabeça no chão'

O ex-BBB Diego Alemão, preso nesta terça-feira (26) por porte ilegal de arma, deixou a delegacia por volta das 9h após pagar a fiança de R$ 4 mil. Na saída, ele foi recebido por repórteres que o aguardavam do lado de fora da 12ª DP (Copacabana) e demonstrou sua frustração em relação à imprensa. Em um momento de irritação, ele questionou por que os jornalistas não estavam na frente da casa de Bruno de Luca.

"Por que vocês estão como um bando de urubus na minha frente e não na porta do Bruno de Luca, que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?", disse Alemão remetendo ao acidente de Kayky Brito. Bruno é acusado de não ter prestado socorro após o ator ter sido atropelado no início de setembro enquanto atravessava uma avenida no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado sobre estar armado, o campeão do BBB 7 respondeu de maneira irônica. "Saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro, aproveite essa cidade maravilhosa. (Foi para) Me defender. Eu sou pouco ameaçado, pouco extorquido", disse.

Acidente de Kayky Brito

O ator Kayky Brito está internado desde o dia 2 de setembro, após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ele estava acompanhado de Bruno de Luca, que diz não ter visto o acidente, e que só ficou sabendo no dia seguinte, quando estava em São Paulo para o Festival The Town.

No entanto, testemunhas afirmam que chegaram a avisar o comunicador sobre o ocorrido. Imagens das câmeras de segurança mostram a movimentação de Bruno após o acidente, onde ele chega próximo ao local do atropelamento e vai ao seu carro. Em seguida, o apresentador pega seus pertences no quiosque e decide ir embora. Após a repercussão, a defesa de Bruno desmentiu a omissão de socorro.

Após o acidente, Kayky recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Miguel Couto, em seguida foi levado ao Hospital Copa D'Or, em Copacabana, onde permanece ainda. Na última sexta-feira, o ator recebeu alta da UTI e está consciente, segundo boletim médico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)