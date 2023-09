Ex-BBB Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança de R$ 4 mil

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, foi preso na manhã desta terça-feira (26), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma. No entanto, após pagar uma fiança de R$ 4 mil, ele foi liberado e deixou a delegacia por volta das 9h.

No depoimento, Alemão alegou que estava armado por se sentir ameaçado. "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho", disse aos repórteres na saída da delegacia.

"Saia com todas as suas joias no Rio de Janeiro, aproveite essa cidade maravilhosa. (Foi para) Me defender. Eu sou pouco ameaçado, pouco extorquido", respondeu de maneira irônica.

Denúncia

A Polícia Militar do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia de que havia um homem, aparentemente alterado, nas ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, no bairro de Ipanema. Esse homem foi identificado, posteriormente, como Diego Alemão, vencedor do BBB 7.

Segundo informações do G1, Alemão ameaçava fazer disparos e que "estava apontando a arma para todos na região".

Perseguição e captura

Ao chegarem no local, as autoridades foram informadas que Diego Alemão havia pegado um táxi em direção à Barra da Tijuca. Com a ajuda de reforços, policiais montaram um cerco e conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira. Durante a revista, os agentes encontraram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás do táxi. A arma estava carregada.

Inicialmente, Diego negou ser o proprietário da arma, assim como o taxista. No entanto, o motorista afirmou ter visto a arma na mão do ex-BBB quando ele entrou no táxi. Mais tarde, na delegacia, Diego Alemão admitiu que a arma era de sua propriedade.

O ex-BBB pagou a fiança estipulada no valor de R$ 4 mil e foi solto ainda nesta manhã. O caso foi encaminhado à Justiça e segue em investigação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)