Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo, em Conceição do Araguaia

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por portar um revólver calibre 38 com seis munições intactas, em um posto de combustíveis do município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A prisão do suspeito ocorreu na última sexta-feira (1). De acordo com as autoridades, toda a ação ocorreu após uma denúncia anônima.

Conforme os Policiais Militares que participaram da prisão, uma das guarnições de serviço teria recebido a informação de uma pessoa que relatou que em um posto de combustíveis, que fica próximo a orla da cidade, estavam dois homens em uma caminhonete com uma arma de fogo e várias munições.

Quando os agentes chegaram ao local da denúncia, abordaram o veículo e os dois homens que batiam com as características informadas pelo denunciante. Os PMs encontraram a arma e as munições na caminhonete, juntamente com várias chaves de veículos automotivos e chaves de residências. Todos os itens foram apreendidos pelos policiais para as averiguações necessárias.

Um dos homens teria confessado ser o proprietário da arma e recebeu voz de prisão no local. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os procedimentos cabíveis.

Segundo o código penal, portar arma de fogo, com ou sem munições, sem o registro legal e regular junto ao órgão competente configura crime, previsto na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. A pena prevista é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.