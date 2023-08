Casal suspeito de envolvimento com tráfico de drogas morre durante intervenção policial em Uruará

Um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu na manhã deste sábado (26) durante intervenção policial em Uruará, no sudoeste do Pará. Segundo informações, as polícias Civil e Militar faziam patrulhamento pela madrugada pelo bairro Pimentolândia quando teriam sido recebidos a tiros.

Os agentes revidaram e o casal, identificado como Ramilton de Oliveira Pires e Andressa da Silva Flores, foi atingido, vindo a óbito no local. Nenhum policial ficou ferido.

Na residência dos suspeitos, foram encontrados celulares, drogas, dinheiro, arma de fogo e simulacros. Os corpos de Ramilton e Andressa foram levados para o hospital municipal e, depois, para o necrotério de Uruará.

Em nota, a Polícia Cicil informou que, durante um ação conjunta com a Polícia Militar, um casal morreu durante confronto com a guarnição. "Com eles foram apreendidos uma sacola com uma quantidade das substâncias de crack e LSD, um revolver calibre 38, uma espingarda calibre 20, três simulacros, munições, aparelhos celulares, um carro e uma motocicleta. O material apreendido foi encaminhado para perícia", disse o comunicado.

A reportagem do Grupo Liberal também solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Militar e aguarda retorno.