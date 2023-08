Padrasto suspeito de estuprar os três enteados é preso em Belém

A Polícia Federal (PF) prendeu, neste sábado (26), o padrasto suspeito de estuprar seus três enteados - duas crianças e um adolescente. A ação foi realizada durante a Operação Kaleu 23, em Belém. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. O homem é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, divulgação de cena de estupro de vulnerável, além de produção, armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

As investigações tiveram início após comunicado da Polícia Australiana sobre vídeos em que um brasileiro aparece abusando sexualmente de uma criança. O material foi publicado em fóruns da Dark Web (sites que requerem programas, configurações ou autorizações específicas para serem acessados e, por isso, não aparecem em sistemas de busca). A partir dessas informações, a PF, por meio da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil (CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF), em Brasília/DF, começou a apurar o caso.

O homem foi identificado e localizado. Ele é morador de Mosqueiro, distante cerca de 70 km de Belém. Com base nisso, a ação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), da PF no Pará, que confirmou a identidade e idade das vítimas, além de ter apreendido o aparelho celular e notebook que o investigado utilizava para compartilhar os arquivos na Dark Web. Os agentes encontraram, também, roupas que aparecem nas filmagens compartilhadas pelo padrasto. Na análise preliminar feita na residência, os policiais encontraram arquivos com links de acesso aos fóruns e as senhas salvas.

Os itens apreendidos serão submetidos a perícia técnica para extração do conteúdo. Segundo a PF, outras vítimas podem ser identificadas durante as investigações, bem como a participação de outras pessoas nos crimes. Os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Pará.