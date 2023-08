Foragido da Justiça que foi condenado a 40 anos de prisão é capturado em Ananindeua

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (24), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, durante a Operação Impetus, que tem​ como objetivo combater o tráfico de drogas, circulação de armas ilegais, além de recapturar foragidos da Justiça. As ações são integradas entre as polícias Civil e Militar.

Segundo a polícia, contra o homem, havia um mandado de sentença condenatória. O preso havia sido condenado a 40 anos de prisão, no ano de 2015, pelo crime de estupro de vulnerável.

Após as formalidades legais, o acusado foi submetido a exame de corpo de delito e encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da justiça.

A Operação Impetus envolve a Polícia Militar, por meio do 30º Batalhão e da equipe de motopatrulhamento do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), além de policiais civis da Seccional Urbana de Ananindeua, Delegacia do Júlia Seffer e Delegacia do Aurá, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém.