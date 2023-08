Suspeito de tráfico de drogas morre durante ação policial, em Belém

Thiago Sabatinga Silva, 28 anos, morreu durante uma suposta intervenção policial registrada neste sábado (19), na passagem Pires Franco, bairro do Souza, em Belém. De acordo com informações da polícia, as equipes receberam denúncia anônima de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes próximo de uma faculdade existente naquele endereço.

Os policiais se deslocaram para apurar a veracidade das informações recebidas. Ao notar a aproximação da polícia, o homem teria sacado uma arma de fogo e apontado na direção dos agentes, que reagiram e acabaram acertando o suspeito.

Thiago foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu e morreu. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições intactas. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia.

A reportagem de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para checar mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.​