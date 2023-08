‘Operação Impetus’ prende duas suspeitas de crimes em Ananindeua

Vitória Alves dos Santos e Alice Gabrieli Oliveira dos Reis foram presas nesta sexta-feira (18), em Ananindeua, durante a Operação Impetus, deflagrada por tempo indeterminado pelas polícias Civil e Militar do Pará. As ações têm como objetivo combater o tráfico de drogas, circulação de armas ilegais, além de recapturar foragidos da Justiça.

Segundo a polícia, Vitória foi presa em posse de uma motocicleta com registro de furto/roubo, no bairro do Aurá. Ela estava acompanhada de um homem que seria seu namorado. Com ele, nada foi encontrado. A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida para a unidade policial, onde foram realiza​dos os procedimentos legais.

Em relação à Alice, a polícia informou que, durante as incursões no condomínio Padre Pietro, a suspeita jogou pela janela uma sacola branca contendo drogas, tipo maconha. Diante dos fatos, as equipes deram voz de prisão para a indiciada e a conduziram para a Delegacia de Polícia Civil.

Tanto Vitória quanto Alice foram submetidas a exames de corpo de delito. Em seguida, foram colocadas sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição da Justiça.

A Operação Impetus envolve a Polícia Militar, por meio do 30º Batalhão e da equipe de motopatrulhamento do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), além de policiais civis da Delegacia do Júlia Seffer e Delegacia do Aurá, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém.