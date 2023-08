Operação da PF mira cúpula da PM do DF; comandante-geral da corporação é preso

A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, deflagrada na manhã de sexta-feira (18), por suposta omissão durante os ataques às sedes dos Três Poderes - Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Congresso Nacional - em 8 de janeiro deste ano. Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra integrantes e ex-integrantes da cúpula da corporação. Um dos investigados, o atual comandante-geral da PM do DF, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, foi preso.

O ex-comandante da PMDF, coronel Fábio Augusto Vieira, também está entre os presos. Ele já havia sido detido em janeiro após as invasões das sedes dos Três Poderes, também por suspeita de omissão.

Denominada de Operação Incúria, a ação tem relação com denúncia oferecida nesta semana ao Supremo Tribunal Federal pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, coordenado pelo subprocurador Carlos Frederico Santos. A PGR afirma que cúpula da PM deixou de agir para impedir o vandalismo ocorridos em Brasília no início deste ano em razão do alinhamento ideológico com os manifestantes golpistas.

Ainda de acordo com a PGR, policiais militares trocaram mensagens com teor golpista e difundiram informações falsas antes do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. As investigações mostraram também, ainda segundo a Procuradoria, que a PM do DF acompanhava as movimentações no acampamento golpista montado nos arredores do Quartel General do Exército, em Brasília.

Para os procuradores, a cúpula da corporação infiltrou agentes de inteligência entre esses manifestantes para obter informações e tinha consciência da magnitude e da gravidade dos atos que estavam sendo planejado.

Os investigados são acusados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a Lei Orgânica e o Regimento Interno da PM.

Veja quem são os alvos oficiais da operação:

Coronel Klepter Rosa Gonçalves (atual comandante-geral da PM do DF);

Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues;

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra.