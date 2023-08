Polícia Federal prende homem com pornografia infantojuvenil no celular, em Belém

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (25), em Belém, pelo crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil. O celular onde estavam os conteúdos ilícitos foi apreendido. A ação foi da Polícia Federal, no âmbito da Operação “Subversiva Sobral” para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, na Região Metropolitana de Belém.

​Segundo informações repassadas pela PF, o objetivo inicial da ação era cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. Porém, na análise preliminar do aparelho celular, na casa do alvo, os policiais encontraram fotografias relacionadas aos crimes ​investigados e deram voz de prisão em flagrante. Os itens apreendidos serão submetidos à perícia técnica para extração do conteúdo​, explicou a Polícia Federal.

A operação partiu de investigações da Polícia Federal, qu​e identificou o responsável pela prática dos crimes investigados. Ele utilizava seu e-mail pessoal para armazenar arquivos contendo pornografia infantojuvenil.

O investigado responderá pelos crimes de produção e armazenamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

O nome da operação, “Subversiva Sobral”, é uma referência à denominação empregada pelo alvo em seu e-mail pessoal utilizado para armazenar o conteúdo criminoso.