PC apreende drogas em casa de Parauapebas; ninguém foi preso

A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta quinta-feira (25), 1.030g de crack, além de 345g de cocaína em uma casa localizada na Rua Xinxa, em Parauapebas, município no sudeste do Pará. A ação foi realizada por meio da Equipe de Investigação de Homicídios e Entorpecentes, em colaboração com a direção da 20ª Seccional Urbana. Ninguém foi preso como responsável pelas drogas. As informações são do Correio de Carajás.

Além dos entorpecentes, os policiais civis confiscaram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, um celular, uma balança de precisão e a quantia de R$ 475,00 em dinheiro.

No local foi localizada uma pessoa, cujo nome não foi informado, que chegou a ser levada para a delegacia. No entanto, depois de prestar depoimento, a polícia entendeu que ela não era a dona dos ilícitos e ela foi liberada. O caso segue em investigação.