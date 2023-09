Dom Eliseu: Trio é preso após invadir residência e exigir transferência de R$ 30 mil ao proprietário

Três pessoas, entre elas uma mulher, foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, na última quarta-feira (30). Dois homens já haviam fugido para o estado do Maranhão, onde foram localizados. Segundo a Polícia Civil, responsável pelas prisões com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Paragominas), o grupo havia assaltado uma residência horas antes e, mediante uso de arma de fogo, fez ameaças ao proprietário, que foi forçado a transferir o valor de R$ 30 mil aos autores.

O trio foi capturado no âmbito da operação “Revide”. Os suspeitos deverão responder por associação criminosa, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Diligências seguem em curso para capturar um suspeito que está foragido, mas, já foi identificado. As três pessoas presas foram conduzidas à delegacia para realização dos procedimentos legais pertinentes e estão à disposição do Poder Judiciário.

“Por meio dos registros da transferência bancária foi possível identificar e prender, no município de Dom Eliseu, uma mulher que é cúmplice dos integrantes da associação criminosa. A partir dessa prisão, os agentes da Polícia Civil conseguiram prender um dos assaltantes ainda em solo paraense”, explicou Walter Resende, delegado-geral da PC.

Além do valor extorquido, os autores subtraíram da vítima cartões bancários, uma motocicleta e uma pistola com munições. Segundo o in​quérito, o proprietário do armamento é atirador desportista certificado, com autorização para posse de arma de fogo.

A operação "Revide" foi deflagrada logo após o registro do boletim de ocorrência, com o intuito de autuar os autores do crime em flagrante. “Após informações coletadas nas investigações, foi possível chegar à localização de outros dois assaltantes, que estavam no município de Itinga (MA). Eles tentaram empreender fuga ao serem avistados. Um deles foi detido após ser encontrado em um matagal atrás da residência e outro segue foragido. No local ainda foram apreendidos 250g de cocaína, dois revólveres calibre 38, munições e cinco aparelhos celulares”, destacou o delegado Cristiano Nascimento, responsável pela Superintendência Regional do Capim.