Kayky Brito recebe alta da UTI; ator está consciente e conversando

Na manhã desta sexta-feira (22), o ator Kayky Brito recebeu alta da UTI. Em boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D'Or, ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.

Ele está internado desde o início do mês, quando foi atropelado no início da madrugada do sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Após o acidente, ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Miguel Couto, em seguida foi levado ao Hospital Copa D'Or, em Copacabana, onde permanece ainda.

A informação sobre a melhora de Kayky, também foi compartilhada pela mãe do ator, Sandra Brito, em publicação no Instagram, que comemorou o estado de saúde do filho: "Meu coração vai explodir ❤️❤️❤️ Obrigada Deus , sem a sua presença eu não conseguiria 🙏🏻".