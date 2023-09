Vaquinha para ajudar motorista envolvido em acidente de Kayky Brito já arrecadou mais de R$ 60 mil

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, envolvido no acidente do ator Kayky Brito, recorreu a uma vaquinha online para passar por esse momento turbulento. Com o carro danificado e o psicológico abalado, o profissional está sem trabalhar desde o último sábado (02), dia do ocorrido. Além disso, ele precisa lidar com os danos causados no seu veículo.

"Tenho a minha consciência tranquila. Desde o acidente estou muito abalado. Abalado com o estado de saúde do Kayky, com a massificação da mídia. Fico pensando no filhinho dele, sou pai também", disse em entrevista ao Splash.

Até às 13h de quinta-feira (07), Diones já havia arrecadado mais de R$ 60 mil com a vaquinha. O objetivo inicial era de R$ 30 mil.

Diones explicou que está sem conseguir trabalhar durante todos esses dias, por conta disso não tem recursos para consertar o carro e nem para pagar o financiamento dele. O veículo passou por perícia após o acidente, e o motorista foi bloqueado pelo aplicativo que fazia a corrida, sem mais detalhes: "Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino."

Em outro aplicativo, o motorista segue apto para realizar corridas, além de ter pontuação 5.0, a máxima da excelência no atendimento.

"O veículo é o meio de sobrevivência para ele, não entendemos até agora o motivo do bloqueio da 99. No boletim de ocorrência consta crime culposo, quando é praticado sem intenção", explicou advogado de defesa do motorista, Julio Cesar Filho.

Há quatro meses inscrito em dois aplicativos de transporte de passageiros, Diones ainda não conseguiu retornar ao trabalho, ele decidiu abandonar a carreira de análise e desenvolvimento de sistemas e gestor de tráfego para investir em um ganha-pão mais autônomo. De acordo com ele, se não consertar o carro rápido, deixará de receber por volta de R$ 5 mil mensais, valor este que cobre os custos familiares dele, da esposa e dos filhos de 11 e 13 anos.

"O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e, se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico", pontua.

"Os meus danos foram apenas materiais, graças a Deus. Não tem um dia que eu não pense como está o Kayky. Só peço a Deus que tudo fique bem e ele saia logo do hospital", acrescenta.