Delegado diz que Kayky Brito 'quase foi atropelado' antes de trágico acidente

Kayky Brito quase foi atropelado por outro carro antes de acidente trágico que o deixou internado na UTI no Rio de Janeiro. O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca), confirmou a informação para o site Splash.

Em nota, o delegado responsável pela investigação do caso pontuou: "Ele quase foi realmente atropelado indo para o carro". O primeiro carro teria conseguido frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez.

Minutos antes do acidente trágico sofrido pelo ator, ele estava em um quiosque com amigos quando decidiu deixá-lo momentaneamente para buscar algo em seu carro. O veículo estava do outro da Avenida Lucio Costa, que corta a orla do bairro na Zona Oeste da cidade, segundo relatos dos amigos presentes.

Na volta ao quiosque, segundo as imagens do local, o ator sai de repente de trás de um carro estacionado e atravessa a via correndo, sem se atentar a movimentação da rua, com velocidade máxima permitida de 70km/h.

Kayky sofreu politraumatismo pelo corpo e traumatismo craniano. O último boletim médico divulgado pelo hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, informou que o ator foi submetido a uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. O procedimento foi realizado "com sucesso", segundo a instituição.

