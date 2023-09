Bruno de Luca diz em depoimento que Kayky Brito era vítima de atropelamento no dia seguinte

O ator Bruno De Luca declarou em depoimento à polícia nesta quarta-feira (6), que só soube que Kayky Brito era a vítima do atropelamento no dia seguinte ao acidente. O acidente ocorreu na semana passad. De Luca foi ouvido na 16ª DP (Delegacia de Polícia), localizada no Rio de Janeiro.

Kayky foi atropelado na madrugada do sábado (2), na Barra da Tijuca, e Bruno era uma das pessoas que o acompanhavam no quiosque da praia. Além de Bruno, dois funcionários de um quiosque serão ouvidos pela polícia, pois estavam trabalhando no momento do acidente.

Kayky Brito, de 34 anos, sofreu o acidente na madrugada de sábado (2), na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O próprio motorista de aplicativo chamou o socorro. O estado de saúde do ator ainda é considerado grave.

De acordo com a polícia, o condutor prestou socorro e acionou os bombeiros, que encaminharam o ator ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio. O ator foi transferido para um hospital particular.

Câmeras de segurança da avenida registraram o momento em que Kayky foi atingido. O ator correu do canteiro central da avenida e foi atropelado por um carro, que ainda tentou desviar, freia, mas acertou o artista.