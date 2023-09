Kayky Brito passa por cirurgia na região da pelve e no braço direito, diz boletim médico

Kayky Brito, vítima de um atropelamento na madrugada do último sábado (2), continua sedado e entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (4), o ator passou por uma cirurgia na região da pelve e no braço direito, que foi bem sucedida.

VEJA MAIS

"Ele passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso", disse o hospital.

A mulher de Kayky, a jornalista Tamara Dalcanale, agradeceu as orações e mensagens que estão sendo feitas em prol da melhora do ator. “Sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação", escreveu em um trecho.