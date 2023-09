Kayky Brito apresenta boa evolução clínica, diz boletim médico

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito foi divulgado nesta segunda-feira (18). Nele, o hospital Copa D’Or, onde ele está internado, afirmou que o ator segue evoluindo positivamente no tratamento. O atropelamento de Kayky ocorreu há quase três semanas, no Rio de Janeiro. Ele teve politraumas no corpo e traumatismo craniano.

“Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia”, disse o documento. Na última quarta-feira (13), o hospital informou que o ator já estava respirando sem aparelhos.

Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, entre os postos 6 e 7, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O condutor do veículo, o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, prestou socorro ao artista. Muito abalado com o acidente, ele precisou organizar uma vaquinha para pagar o conserto do carro. Para surpresa dele, em pouco tempo a mobilização virtual alcançou R$ 176 mil, valor bem acima do ele precisava para retomar as atividades. Em retribuição à solidariedade das pessoas que o ajudaram, ele decidiu doar o restante que ultrapassava suas despesas a entidades que prestam assistência a pessoas necessitadas.