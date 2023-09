Delegado revela se Kayky Brito e Bruno de Luca tomaram bebidas alcoólicas antes de acidente

O delegado Ângelo Lages, que está à frente do caso, revelou mais um desdobramento do acidente envolvendo Kayky Brito. Nesta terça-feira (12), o agente de segurança contou o que Kayky e Bruno de Luca consumiram no quiosque antes do acidente.

A autoridade policial afirmou em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, que os dois não fizeram nenhum uso de entorpecentes, apenas de álcool. Outro esclarecimento prestado por Ângelo Lages foi em relação ao que teria dentro do automóvel de Kayky. O delegado ainda esclareceu que não é de responsabilidade da polícia o que os artistas levavam dentro do carro, uma vez que não existe relação com o atropelamento.

VEJA MAIS

Ângelo Lages ainda falou sobre a possibilidade de Bruno de Luca ter mentido no depoimento. O delegado frisou que o rapaz não tem mais a contribuir para elucidar o episódio, e que não pretende ouvi-lo novamente. De acordo com ele, agora o que falta mesmo para a conclusão da investigação é a perícia saber em que velocidade o motorista de aplicativo Diones Coelho Silva estava. Ele finalizou pontuando que as informações devem ser apresentadas na próxima semana.