Estado de saúde de Kayky Brito tem melhora, indica boletim médico

Kayky Brito apresentou melhora no quadro de saúde delicado que vivencia no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. O quadro do ator segue em “cuidados intensivos”, de acordo com novo boletim emitido pelo hospital. O ator foi internado desde o último dia 2 de setembro, após ser atropelado ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste carioca.

VEJA MAIS

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos”, diz o texto assinado pelos médicos Dr. Edno Wallace, Dr. Ney Pecegueiro e Dr. Marcelo London.

No último sábado (9), o Copa D’Or informou que o artista seguia “sedado e em ventilação mecânica”.