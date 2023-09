Motorista que atropelou Kayky Brito vai doar parte do valor arrecadado em vaquinha on-line

Diones Coelho da Silva, o condutor envolvido no acidente que vitimou o ator Kayky Brito no último dia 2, obteve uma impressionante quantia de mais de R$ 173 mil em uma campanha de financiamento coletivo realizada online. A iniciativa foi criada por Diones com o intuito de cobrir os gastos com seu veículo após o incidente.

Em uma conversa com o influenciador Rafael Múrmura, Diones expressou seu desejo de adquirir cestas básicas e distribuí-las a pessoas necessitadas. "Deus já me deu o que eu precisava para recomeçar a minha vida. Portanto, além do necessário para mim, quero fazer a diferença na vida de outras pessoas que também precisam, assim como eu precisei. Esse é o anseio do meu coração", afirmou ele.

O motorista encerrou a campanha na última sexta-feira (8). Inicialmente, a meta estabelecida era de R$ 30 mil, destinada a cobrir os prejuízos decorrentes do acidente, incluindo a franquia e as mensalidades do seguro, as prestações do automóvel e as despesas relacionadas aos seus filhos até que o veículo seja reparado e ele possa retornar ao trabalho.

Em pouco mais de duas horas após o lançamento da campanha, a iniciativa já havia arrecadado mais de R$ 64 mil.