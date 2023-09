Família de Kayky Brito agradece apoio de motorista de aplicativo que atropelou ator

A família de Kayky Brito, 34, ator atropelado no último sábado (2), agradeceu o apoio do motorista Diones Silva, envolvido no acidente. A atriz Sthefany Brito, 36, irmã de Kayky, divulgou mensagem no seu perfil agradecendo como "um anjo" o motorista.

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos."

A família também agradeceu as mensagens de carinho do público. "Gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros agradecimentos a todas as manifestações de carinho que temos recebido. Essa corrente de amor e de boas energias reforça a nossa fé todos os dias. [...] Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão!".

O aplicativo 99 desbloqueou a conta do motorista na tarde desta quinta-feira, dia 7, após um apelo do trabalhador. Diones estava sem conseguir trabalhar desde o acidente. Ele disse não ter recursos para consertar o carro e dirigir por aplicativo é a "única" fonte de renda para sustentar sua família.

O último boletim médico do Hospital Copa D'Or divulgado nesta quinta-feira informou que Kayky está respondendo "de forma satisfatória ao tratamento".