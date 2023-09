Boletim médico, de hoje (07), diz que Kayky Brito apresenta resposta satisfatória ao tratamento

O boletim médico divulgado nesta quinta-feira (07), pelo Hospital Copa D'Or, informa que o ator Kayky Brito "permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento". Hoje termina as 48 horas que o ator permaneceria sedado e intubado, esse é o período de pós-operatório.

Na última terça-feira (05), Kayky passou por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. Segundo a unidade de saúde, o procedimento foi realizado "com sucesso".

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (02). Na ocasião, ele foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or.