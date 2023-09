Defesa de Bruno de Luca desmente omissão de socorro a Kayky Brito

A defesa de Bruna de Luca se manifestou, nesta segunda-feira (11), após o apresentador começar a ser suspeito de omitir socorro a Kayky Brito no dia do acidente. Isso porque, em seu depoimento, Bruno diz não ter visto que o ator tinha sido atropelado, e que só ficou sabendo no dia seguinte, quando estava em São Paulo. No entanto, testemunhas afirmam que chegaram a avisar o comunicador sobre o ocorrido.

“O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito”, disse, em nota enviada ao Fofocalizando, do SBT, o advogado de Bruno de Luca.

Um vídeo que começou a circular na internet mostra que o apresentador chega próximo ao local do atropelamento e vai ao seu carro. Em seguida, Bruno de Luca pega seus pertences no quiosque e decide ir embora.