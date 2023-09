Bruno de Luca pode ser indiciado após omissão de socorro no atropelamento de Kayky Brito

O acidente do ator Kayky Brito ainda está repercutindo nas redes sociais. No dia 02 de setembro, há uma semana, o famoso foi atropelado na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e, desde então, está internado no Hospital Copa D'Or.

Além do grave quadro clínico do irmão de Sthefany Brito, outro assunto muito comentado é sobre Bruno de Luca. O apresentador estava junto com Kayky na noite do atropelamento, mas, de acordo com o depoimento dele, só ficou sabendo do ocorrido na manhã seguinte. Porém, o que o apresentador não esperava seria que testemunhas que estavam no local com os dois, iriam desmentir o depoimento do apresentador.

As testemunhas informaram que o artista decidiu ir embora após o atropelamento. "Eu e minha amiga, sentadas, escutamos só a batida, a parte do acidente. Atravessamos pra ver o que era. Quando a gente chegou lá, da parte que ele colocou a mão na cabeça, que ele ficou nervoso, eu não sei o que deu nele. Ele atravessou e saiu correndo. E sumiu", declarou uma das mulheres.

E continuou: 'Ele foi embora e o Kayky ficou ali. A gente que socorreu ele, praticamente. Ele, como amigo, foi embora e não voltou nunca mais". Se for comprovado que Bruno não prestou os primeiros socorros, ele pode ser responsabilizado. Antilia Reis, advogada cível de direitos dos vulneráveis, conversou com o site Na Telinha e explicou a situação.

"Pelas imagens veiculadas o ator Bruno de Luca, após o acidente, coloca as mãos na cabeça, mas não vai socorrer o amigo caído no asfalto. A tese de omissão de socorro é fortalecida pelo seu depoimento onde declarou que não se lembra como foi embora do local do acidente, não acompanhou o amigo no resgate da ambulância até o hospital e, ainda, no dia seguinte viajou para São Paulo para assistir um show", informou.

