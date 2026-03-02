Cena Bis: Carnaval de Belém tem show das escolas na Aldeia Amazônica e famosos no Camarote Milton
Além do rigor técnico na avenida, a folia paraense recebeu ícones como Mestre Ciça e nomes do audiovisual nacional em uma edição marcada pelo luxo e inovação
O Carnaval de Belém 2026 reafirmou sua grandeza na Aldeia Amazônica com os desfiles do Grupo Especial, realizados nos dias 27 e 28 de fevereiro, em um espetáculo que uniu o luxo das fantasias à vibração das baterias. Ao todo, oito agremiações ocuparam a avenida em busca do título.
Pelo segundo ano consecutivo, o Camarote Miltons ofereceu uma visão estratégica da passarela do samba com conforto e exclusividade. Nesta edição de 2026, o local reafirmou sua vocação para o intercâmbio cultural ao receber o lendário Mestre Ciça, da Viradouro, que trocou o ritmo frenético da Sapucaí pela energia do Carnaval de Belém. Além disso, o camarote serviu como ponto de encontro para personalidades, como os atores Samuel de Assis, Henrique Barreira e Caio Manhete, além dos ex-BBBs Kaysar Dadour e Natália Deodato. A Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, e as quatro princesas do concurso, Carlen Baia (Clube de Engenharia), Ronara Furtado (Pará Clube), Tharsila Barros (COCB) e Eduarda Barra (Clube do Remo), também passaram pelo espaço.
A abertura do Grupo Especial, na noite do dia 27, trouxe a diversidade e a garra de comunidades apaixonadas, começando com a Associação Carnavalesca Xodó da Nega, seguida pela tradição da Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense. Logo depois, o Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira apostou em uma evolução compacta, enquanto a Associação Carnavalesca Bole Bole encerrou a primeira noite com a força marcante de sua bateria.
O encerramento dos desfiles, no dia 28, contou com escolas de grande peso histórico e visual impactante. A Escola de Samba da Matinha abriu a segunda noite com alegorias de acabamento impecável, seguida pela leveza artística da Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa. Na sequência, a tradicional Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles mostrou sua força de campeã, e o Grêmio Recreativo Cultural Carnavalesco Deixa Falar fechou a passarela com um desfile luxuoso e tecnicamente preciso. Com o fim das apresentações, a expectativa agora se volta para a terça-feira, dia 3 de março, quando a leitura das notas definirá a grande campeã de 2026, em uma disputa onde cada décimo validado pelo novo manual será decisivo para coroar a soberana do samba paraense.
