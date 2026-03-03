Capa Jornal Amazônia
Eliana lança 'Em Família' na Globo: 'Podem assistir descansados, não terá saia-justa'

Estadão Conteúdo

Com o cenário já montado, mas ainda em obras, Eliana apresentou para a imprensa e influenciadores seu novo programa na TV Globo, Em Família. A estreia do novo dominical da emissora será no dia 15 de março, às 14h30, com cerca de 1 hora de duração.

Eliana, ganha um programa próprio na emissora depois de quase dois anos - antes, ela assumiu o extinto The Masked Singer e, no GNT, o Saia Justa, além do Vem Que Tem, programa vendas no período da Black Friday.

Gravada em São Paulo, a atração terá como foco a família. Em um dos quadros, famílias de diferentes partes do País serão convidadas a mostrar seu talento em uma competição musical. No final, uma delas receberá um grande prêmio, ainda não divulgado.

O formato foi uma proposta da emissora, elaborado a partir de pesquisas do que o público, majoritariamente feminino, quer ver neste horário. "Chorei quando soube da proposta", disse a apresentadora, em coletiva de imprensa.

Como a própria Eliana indicou na conversa com jornalistas, trata-se de um programa mais tradicional. Segundo ela, não haverá "saia justa" para o telespectador.

"Só de você ligar a televisão e assistir a um programa que você pode descansar tranquilamente que você não terá nenhum tipo de saia justa, é muito legal. É um programa livre", disse.

Eliana disse que sempre se preocupou com o conteúdo que oferece na televisão. "Nas músicas, eu procuro educar. Nos programas, informar, fazer viagens pelo mundo. Esse propósito é que faz sentido para mim".

Em Família também receberá convidados famosos. "Quero conhecer o famoso por trás da fama. Primeiro, como a música os transformou. E, segundo, quem é ele verdadeiramente na família", diz a Eliana, que neste ano completa 36 anos de carreira - 20 deles comandando programas aos domingos, primeiramente na Record e, antes da Globo, no SBT. "Estou morrendo de saudade de um auditório cheio".

A direção será de Geninho Simonetti, que deixou o comando do Caldeirão do Mion para trabalhar com Eliana. Para ele, a possibilidade da apresentadora contar com o elenco da Globo trará algo de "novo".

Eliana afirmou que estar na Globo lhe garante alcançar novos telespectadores. "Estou em uma emissora de maior alcance. Esta não é a primeira transição que eu faço. Em todas, o público veio comigo. Neste momento, o que vai ocorrer é uma ampliação dele", acredita.

A primeira fase do programa dura até junho, na época da Copa do Mundo, quando a emissora terá mudanças na programação em função das transmissões dos jogos.

Após esse período, o Em Família terá novos quadros. "Um programa dominical é muito amplo, podemos testar outros formatos", adiantou Eliana.

O Em Família terá um spin-off na GNT, canal no qual Eliana apresenta o Saia Justa, às terças-feiras, às 22h45. O Em Família com Eliana: Pode Entrar será um recorte com as entrevistas e reportagens com famosos exibidos no programa de domingo.

TV/GLOBO/ELIANA/EM FAMÍLIA/LANÇAMENTO
