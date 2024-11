Paraense faz TCC sobre o Iron Maiden e lança campanha para tentar ver a banda ao vivo

Não é difícil encontrar um fã da banda de rock Iron Maiden, ainda mais no ano em que o grupo retornará ao Brasil para uma turnê. Mas, encontrar um que tenha buscado estudar inglês por causa de sua paixão e feito o próprio TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) analisando músicas da banda, de fato, não é para qualquer um. Foi o que fez Fernando Rodrigues, um paraense de 27 anos, recém formado em Letras - Língua Inglesa pela Universidade do Estado do Pará (UEPA).

O paraense, que fez o amor pelo Iron Maiden ir muito além dos fones de ouvido, agora sonha em assistir a um show do grupo no Brasil. “Eu acredito muito em destino, e quando a banda anunciou que faria show no Brasil, eu estava produzindo o TCC sobre eles, foi quando senti que era para eu ir nesse show,” comentou o fã em entrevista ao OLiberal. “Eles já estão com uma idade mais avançada e eu não quero perder essa oportunidade de vê-los ao vivo ao menos uma vez na vida.”

Fernando, que já comprou passagens para São Paulo, onde a banda se apresentará nos dias 6 e 7 de dezembro com a turnê "The Future Past Tour", viu os ingressos se esgotarem antes que ele conseguisse comprar o seu. Através de uma campanha online, ele espera chamar a atenção de patrocinadores ou produtores para que possam ajudá-lo a garantir uma vaga no show.

TCC do Iron Maiden - da paixão pela música à pesquisa acadêmica

Fernando sempre quis encerrar sua graduação com um trabalho que representasse sua paixão pela música. Pensando nisso, ele escolheu explorar a relação entre o repertório do Iron Maiden e a literatura, num trabalho intitulado "Run to the… literature!!! From page to stage: Literary genres that inspired Iron Maiden’s songs" (em português, "Corra para a… literatura!!! Da página ao palco: Gêneros literários que inspiraram as músicas do Iron Maiden").

Apresentação do TCC de Fernando. (Arquivo Pessoal)

Uma das músicas que inspirou Fernando foi "Rime of the Ancient Mariner", do álbum Powerslave (1984), que traz a adaptação de um poema de Samuel Coleridge. “Eu sempre soube que as músicas do Iron Maiden falam sobre guerras, religião, história e literatura. Pensei: ‘Acredito que posso ligar Iron Maiden à literatura, mas ao que exatamente?’” explicou ele.

A orientadora do estudante, professora Heydejane Nogueira, sugeriu abordar a chamada tradução intersemiótica, processo de tradução entre diferentes sistemas de signos, como a conversão de um poema para uma música.

Fernando e sua orientadora, professora Heydejane Nogueira. (Arquivo Pessoal)

"A ideia inicial era essa: pegar a música Rimer of the Ancient Mariner e fazer essa relação com a tradução intersemiótica, explicando como funciona e, no final, realizar uma análise comparando o poema com a música, contando as diferenças e semelhanças", explicou.

Durante a pesquisa, Fernando descobriu que a banda possui 13 músicas com influências de diversos gêneros literários, incluindo romances, poemas, contos, uma graphic novel e até ficção científica. O nome do TCC também é uma homenagem a uma famosa música da banda. “O Iron Maiden tem uma música chamada Run to the Hills, então decidi fazer essa brincadeira com o tema do meu trabalho”, disse ele.

Agora, com sua tese aprovada com nota nove, Fernando espera que sua dedicação seja notada por patrocinadores e produtores da banda para que ele possa realizar o sonho de ver Iron Maiden ao vivo.

Rockeiro e fã de carteirinha

A ligação de Fernando com o Iron Maiden vai além da música. Ele decidiu estudar inglês, inclusive, por influência do rock. "Eu sou maluco por rock e heavy metal. Até hoje coleciono CDs e tô quase chegando a 100", disse ele orgulhoso.

Em seus agradecimentos no TCC, Fernando dedicou quase um parágrafo inteiro ao rock e à importância da música em sua vida. "Ela [a música] me levou para esse caminho, ela me mostrou o inglês da maneira mais clara, além disso o Rock moldou tudo o que sou hoje, influenciou o que eu uso, o que eu penso, o que eu defendo e o que eu sou", escreveu.

Fernando faz coleção de itens de rock e costuma viajar para shows em outros estados. (Arquivo Pessoal)

Disseminador da cultura paraense

Fernando tem um orgulho particular de suas raízes e sempre faz questão de apresentar a cultura paraense aos seus ídolos. Em outubro, no Knotfest Brasil, ele teve a chance de conhecer integrantes da banda Slipknot, oportunidade em que os presenteou com bombons de cupuaçu. Na mesma viagem, o fã também encontrou os membros do System of a Down e presenteou o vocalista do The Hives com cachaça de jambu e copinho marajoara.

"Quando consigo encontrar esses artistas, faço questão de falar de onde sou", disse ele. "Para todos eles eu entreguei coisas típicas do Pará, como cachaça de Jambu e bombons de Castanha-do-Pará, Bacuri e Cupuaçu. É algo que eu amo fazer, apresentar a minha cultura para eles."

Fernando presenteando integrantes da banda Slipknot com bombons de cupuaçu. (Arquivo Pessoal)

Sobre sua campanha, Fernando diz que a ideia surgiu por conta das dificuldades de adquirir ingressos e também para contar sua história com a banda. “Há muitos golpistas vendendo ingressos falsos, então resolvi fazer uma campanha para mostrar minha relação com a banda e quem sabe ser notado por patrocinadores ou pela produção do show,” explicou.

Fernando publicou fotos de sua apresentação do TCC nas redes sociais, apelando por ajuda para que consiga viver esse momento tão especial. "Eu tô fazendo essa campanha para que a produtora note a minha história e que a banda possa saber que um maluco terminou o curso na faculdade fazendo um TCC sobre eles", biricou.

"Mesmo que não consiga o ingresso, vou fazer a viagem, levar meu trabalho impresso e vou ficar na frente do hotel deles aguardando. Quem sabe eu não consigo um autógrafo no meu TCC", revelou ele, cheio de esperança.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)