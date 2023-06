Baixista de System Of a Down compartilha versão de "Toxicity" da banda paraense Reggaetown

Por essa ninguém esperava! O baixista da banda de rock System Of A Down, Shavo Odadjian, surpreendeu os fãs ao compartilhar, nesta semana, um vídeo da banda paraense Reggaetown apresentando uma versão cover da música "Toxicity" no estilo reggae, com uma mistura rítmica do norte do Brasil.

A banda paraense é conhecida na internet publicar vídeos em cenários inusitados como na praia, centros históricos, mas, desta vez, o espaço escolhido foi debaixo de um viaduto, localizado na Augusto Montenegro, região metropolitana de Belém.

Um dos integrantes da banda Reggaetown conta que achava perigoso reproduzir a versão da música voltada para o reggae, pois tinha receio de atrair haters na internet, possivelmente criticando a mudança do tom da melodia para o reggae.

Nas redes sociais a repercussão foi enorme: o baixista de System of a Down possui mais de 420 mil seguidores e disseminou a versão paraense por diversos países. Muitas pessoas comentaram que não conheciam a banda, mas que agora passariam a acompanhar por causa da indicação do artista internacional. Outros elogiaram o reconhecimento e a valorização dos artistas da região Norte do Brasil.

Além de Shavo Odadjian, outro grande nome internacional compartilhou o vídeo cover dos paraenses, como Patrick Dempsey, ator americado conhecido pelos filmes "O melhor amigo da noiva" e do seriado "Grey's Anatomy", chegando a mandar mensagem para o grupo e elogiar o trabalho em conjunto.