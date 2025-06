Ritmos do mundo ganham palco no 'Festival Gitano', que celebra a força do flamenco em Belém

A cultura flamenca, expressão artística de raízes multiculturais que remonta às tradições ciganas, árabes, judaicas e espanholas, será homenageada na terceira edição do Festival Gitano. O evento, organizado pela Casa de Cultura e Flamenco (CCF), será realizado neste sábado (14/06), a partir das 8h, no Teatro Estação Gasômetro, localizado no bairro de São Brás, em Belém. Com programação gratuita durante a manhã e taxa simbólica para os workshops à tarde, o festival terá como ponto alto a “Noite Cigana", com ingressos à venda na bilheteria do teatro.

Com a última edição realizada em 2023, o retorno do evento neste ano vem repleto de novidades. Além das apresentações e cursos, o espaço do Gasômetro será transformado em um ambiente de celebração e integração cultural, com a Feira Expositora Mística e Artesanal, que reunirá estandes de artesanato, tarot e bazar, além de opções de gastronomia espanhola.

A programação tem início com a abertura da feira às 8h. A partir das 13h, os workshops ocupam o centro da programação formativa do festival. Entre os temas abordados estão: técnicas de quadril percussivo, com Cynthia Samaah; fundamentos do said com bastão, ministrado por Izy Khallih; canto de inspiração cigana, com o professor Thales Branche; baralho cigano e expressão corporal dançante, com Ana Flávia; poética do abanico no baile flamenco, com Cassius de La Cruz; e iniciação às sevilhanas, com Rosita Cecim.

Diretor artístico da CCF e idealizador do evento, o professor Cassius de La Cruz afirma que o festival segue fiel à sua proposta original de valorizar as diversas culturas que formam a base do flamenco.

“Nesta edição, teremos convidados especiais com dança do ventre e dança indiana, representando outras escolas que compartilham conosco o universo das danças étnicas”, afirmou.

Segundo ele, o evento também incluirá apresentações de folclore árabe, folclore espanhol e uma turma de canto, além do espetáculo temático “Barca Cigana”, que promete emocionar o público na noite do festival.

Diretor artístico da CCF e idealizador do evento, o professor Cassius de La Cruz (Arquivo pessoal)

Ao todo, dez turmas subirão ao palco na “Noite Cigana”, às 18h, realizando uma série de apresentações, demonstrando uma diversidade de estilos: dança do ventre, said (folclore árabe), danças ciganas, dança indiana, sevilhanas (folclore espanhol) e o tradicional flamenco, símbolo maior da casa organizadora do evento.

Para Cassius, trazer o flamenco à cena cultural paraense é mais do que promover apresentações. “Celebrar arte em Belém, especialmente com o flamenco, é sempre uma alegria. Buscamos alcançar novos públicos e agregar mais parceiros e grupos voltados para as danças do mundo”, disse.

TRANSBORDANDO ARTE NO PALCO

Geisa Cecim (Arquivo pessoal)

A odontóloga Geisa Cecim, conhecida artisticamente como Rosita Cecim, é aluna da escola e também leciona para a turma de iniciantes, compartilhou que a expectativa é encantar o público e transmitir toda a emoção que carrega ao longo de suas duas décadas de dedicação à dança flamenca.

“A satisfação em poder transmitir um pouco do que eu trago comigo nesses anos bailando o flamenco e ver o crescimento das alunas em participar com dedicação e entusiasmo do festival é fantástico!”, destaca.

Para ela, o festival é uma oportunidade de mostrar a diversidade dos ritmos que compõem o universo do flamenco, incluindo a dança cigana, a dança flamenca e a dança do ventre, que, segundo explicou, são estilos que mantêm sua individualidade e ao mesmo tempo se integram em uma apresentação vibrante.

“É uma imensa alegria, um momento de agradecimento por fazer parte dessa família flamenca que transborda arte. Somos todos apaixonados pela dança, e eu sou feliz em viver tanta emoção. Dá pra ver em mim, no palco, a energia, a magia no bailar”, completa Geisa.

Com expectativa a mil, ela afirma que quem escolher prestigiar o evento, não irá se arrepender. “Você vai mergulhar no universo da dança, viver uma experiência incrível e ver como ela transforma vidas, agrega valores, supera limitações, desperta emoções e as compartilha”, disse.

SERVIÇO:

III FESTIVAL GITANO

Data: sábado, 14 de junho;

Horário: a partir das 18h;

Local: Teatro Estação Gasômetro, em Belém;

Entrada para o evento é gratuita; já a “Noite Cigana” precisa de ingresso, que estará sendo vendido na bilheteria do teatro.